В пятницу, 2 июня, утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен блокировке социальных сетей в Крыму, победе украинской стороны в Стокгольмском арбитраже, сносу торговых точек на плато Ай-Петри, реформам антикоррупционного законодательства в Украине и другим интересным и важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым.Реалии – программа Радіо Свобода «Ранкова Свобода» c Юрием Матвийчуком. В программе ведущий будет говорить с бывшим депутатом Верховной рады АР Крым Андреем Сенченко, грузинским политиком Гергием Вашадзе, народным депутатом Егором Соболевым и энергетическим экспертом Геннадием Рябцевым о возможных последствиях аннексии Крыма для России, новом порядке российско-украинских газовых отношений и замечаниях еврокомиссара к украинским антикоррупционным ведомствам.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Сергеем Мокрушиным обсуждаем, откуда в Крым идет интернет-трафик, кто выиграет от зачистки плато Ай-Петри и каким образом Кремль хочет остановить Алексея Навального. Гости эфира – директор российского аналитического агентства «Точка отсчета» Михаил Климарев, исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, корреспондент Радио Свобода в Крыму Антон Меснянко, российский общественный деятель, глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук, российский оппозиционный политик Ольга Курносова и крымский активист Алексей Ефремов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.