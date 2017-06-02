Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми 8 июня должен дать показания перед комиссией Конгресса по расследованию заявлений о российском вмешательстве в прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах.

Как сообщили 1 июня в комитете Сената по разведке, Коми будет свидетельствовать на открытом заседании, начиная с 10:00 (17:00 по Киеву).

В тот же день Коми должен встретиться с сенаторами на закрытом заседании.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми 9 мая. После этого СМИ сообщали, что Трамп мог давить на Коми во время его руководства ФБР с требованием закрыть расследование бюро относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в США.

Комиссия Сената проводит одно из нескольких расследований в отношении действий России во время избирательной кампании в США. Свои расследования также проводят Палата представителей и Министерство юстиции.