Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

За май херсонские пограничники выявили более полусотни нарушителей порядка въезда в Крым

КПВВ «Каланчак», иллюстрационное фото

За май 2017 года пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины выявили 58 граждан, нарушивших порядок въезда на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомства.

«Во время несения службы в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах «Каланчак», «Чаплинка» пограничники не пропустили 71 гражданина, из которых 35 иностранцев, обнаружили 6 поддельных и 29 недействительных паспортных документов. За нарушение порядка пребывания на территории Украины к административной ответственности привлекли 7 иностранцев и выявили 58 граждан, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым», – сказано в сообщении.

Также за май херсонские пограничники выявили 4 попытки провезти автомобиль из Крыма на материк по поддельным документам.

«Во время обзорной работы самостоятельно и совместно с представителями ГФС пограничники в 15 случаях обнаружили запрещенные для перемещения товары и предметы на общую сумму свыше 270 тысяч гривен», – добавили в ведомстве.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG