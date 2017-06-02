Тела по меньшей мере 34 погибших обнаружила полиция в помещении развлекательного комплекса Resorts World Manila в столице Филиппин, где ночью 2 июня мужчина ворвался в казино, поджег игровой стол и устроил стрельбу, не нацеленную на людей. По данным правоохранителей, большинство погибших задохнулись от возгорания игровых столов и последующего пожара.

Кроме того, по данным силовиков, по меньшей мере 54 человека получили ранения из-за нападения и перестрелки мужчины с полицией.

По предварительным данным, нападавший покончил с собой – облил себя бензином и поджег себя. Тело подозреваемого боевика было обнаружено в гостиничном номере комплекса, недалеко от международного аэропорта Манилы.

Полиция предполагает, что мотивом нападения было ограбление, а не террористический акт.

В полиции Филиппин также заявили, что группировка «Исламское государство» может умышленно утверждать, что это она ответственна за атаку, поскольку военные страны борются со связанными с исламистами боевиками, чтобы взять под контроль преимущественно мусульманский город Марави на южном острове Минданао.