В Минтрансе России считают, что Крыму не нужна собственная авиакомпания

Министерство транспорта России не видит необходимости в создании отдельной авиакомпании в аннексированном Крыму. Об этом ТАСС сообщил российский министр транспорта Максим Соколов.

«Результаты, которые показывает аэропорт Симферополя, говорят о том, что необходимости в создании отдельной авиакомпании в Симферополе нет», – отметил он.

Он добавил, что в прошлом году в Крым летали более 20 российских компаний по 56 направлениям, в этом году заявок больше – около 60. В прошлом году, по словам Соколова, аэропорт Симферополя обслужил более 5 млн пассажиров.

Ранее в Крыму заявляли о планах создать местную авиакомпанию «Русич». Крымские чиновники рассчитывали, что самолеты авиакомпании будет летать из Симферополя не только в соседнюю Россию, но и по международным маршрутам, в том числе – в Индию, Вьетнам и Таиланд.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаперелеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.