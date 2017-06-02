Глава Минприроды России вручит «артековцам» семена кремлевской елки

В детском центре «Артек» в аннексированном Крыму 4 июня откроется экологическая смена и состоится старт Всероссийского волонтерского экомарафона. На мероприятие приедет глава Минприроды соседней России Сергей Донской. Об этом сообщает пресс-служба лагеря.

«Яркой кульминацией праздника станет церемония передачи артековцам семян кремлевской елки в рамках общественно-экологического проекта «Детки Кремлевской елки»... Сергей Донской и Алексей Каспржак вручат ребятам специально доставленные семена, из которых по возвращении домой дети в школьных дворах вырастят новые деревья», – говорится в сообщении.

Организаторы считают, что эта инициатива символически объединит столицу России, другие города и сельские поселения с «детской столицей» – «Артеком».

Также ожидается, что в рамках экологического марафона артековцы в течение двух дней будут расчищать после весеннего разлива мелководные горные реки, протекающие по территории лагеря. В акции примут участие эковолонтеры с опытом поддержки Байкала, рек Иркутской области, Республики Бурятия и Приморья. Экомарафон также должен охватить благоустройство паркового комплекса «Артека».

Экологическая смена «Заповедная страна» проходит в «Артеке» с 28 мая по 18 июня.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.