На экономическом форуме в Санкт-Петербурге установили крымские стенды

Выставочные стенды с презентацией инвестиционных возможностей аннексированного Крыма установили на площадках XXI Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают на сайте российского правительства Крыма.

На стендах представлены инвестиционные проекты, площадки и объекты инвестирования в различных отраслях: туризм, строительство, водоснабжение, сельское хозяйство, спорт.

«В их числе – порядка 10 инвестиционных проектов, объекты для инвестирования в санаторно-курортной сфере, инвестиционные площадки индустриальных парков «Бахчисарай» и «Феодосия», агропромышленный парк «Вересаево». Также на стендах размещена информация о свободной экономической зоне», – сказано в сообщении.

Запланировано, что в рамках участия в форуме подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подпишет ряд документов в сфере инвестиций и о межрегиональном сотрудничестве с субъектами соседней России. Также Аксенов должен принять участие в пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина, которое состоится в зале конгрессов.

XXI Международный экономический форум проходит в российском Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».