Новак обещает запустить первые блоки крымских ТЭС к 2018 году

Министр энергетики России Александр Новак заявляет, что запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС состоится ближе к началу 2018 года. Об этом он сказал РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что первые два блока будут введены уже в 2018 году. Ближе к началу 2018 года», – заявил он.

Ранее Александр Новак заявлял, что завершение строительства ТЭЦ в аннексированном Севастополе и Симферополе задерживается из-за западных санкций.

В декабре 2016 года сроки ввода в эксплуатацию строящихся в Крыму теплоэлектростанций перенесли.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».