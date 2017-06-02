Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы накануне, 1 июня, выявили партию психотропных таблеток на админгранице с аннексированным Крымом. Медикаменты пытались провезти с материковой Украины на полуостров, сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

«Вчера в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на автомобиле «AUDI» прибыл гражданин Украины, который следовал из Херсона в Симферополь. Во время осмотра транспортного средства, с помощью служебной собаки «Спайк», натренированной на поиск наркотических веществ, в салоне автомобиля пограничники вместе с представителями ГФС обнаружили 300 таблеток с содержанием психотропного вещества «Фенобарбитал», – сказано в сообщении.

Выявленные медикаменты пограничники передали представителям Нацполиции и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного статьей 309 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», добавили в ведомстве.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



