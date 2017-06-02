Губернатор российской Кубани хочет за счет Крыма увеличить турпоток

Губернатор российского региона Кубани Вениамин Кондратьев убежден, что открытие морского сообщения между курортами Кубани и Крыма «будет способствовать возрождению культуры отдыха на море» и увеличению потока туристов. Такое заявление Кондратьев сделал 2 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщают российские СМИ.

«Мы должны создать культуру круизов, заново позволить людям ощутить себя комфортно при перемещении по воде. Привить культуру отдыха на море, только вместе с Крымом мы можем этого достичь», – сказал он, комментируя вопрос о необходимости возродить скоростное регулярное сообщение между Крымом и Краснодарским краем России.

По словам Кондратьева, перед Черноморским побережьем Кубани и Крымом стоят общие задачи по увеличению потока туристов, сообщает ТАСС.

«Мы выиграем оба, если станем одним большим курортом. И когда человек приедет в Крым, то легко переместится в Краснодарский край, и так же обратно. Тем самым приток отдыхающих мы увеличим», – сказал Кондратьев.

Судно «Князь Владимир» совершило тестовый рейс из российского Сочи в Севастополь. Российские власти ожидают, что в июне этот корабль станет первым за три года круизным лайнером, который будет ходить из соседней России на Крымский полуостров. Организовать регулярное сообщение между Краснодарским краем и Крымом ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Изначально планировалось, что «Князь Владимир» отправится по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь с обратным возвращением в пункт приписки. Однако «Князь Владимир» зашел в Севастополь вечером 30 мая, а в Ялту так и не прибыл. Местные СМИ сообщают со ссылкой на собственной источники, что это было связано с «техническими причинами».