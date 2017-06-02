В Крыму российскому интернет-трафику не хватает мощности – аналитик

В аннексированном Крыму основной объем интернет-трафика идет через украинскую инфраструктуру, новым российским каналам на полуострове не хватает мощности. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал директор российского аналитического агентства «Точка отсчета» Михаил Климарев.

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«Если и построили какие-то каналы через Керченский пролив, то их не хватает. Ввести в эксплуатацию, поставить соответствующее оборудование – там много всего, а по щелчку пальцев оно не строится. Там, скорее всего, мощностей не хватает. Плюс ко всему, монопольные цены, которые выше раз в десять, потому что это единственный канал. Поэтому пользуются старой инфраструктурой, владельцем которой они уже являются, и, естественно, основной трафик гоняют по старой инфраструктуре. Новую подключили, обычно хороший оператор связи имеет так называемые «ноги», и их должно быть больше одной – к операторам связи должно подходить минимум два кабеля», – подчеркнул Климарев.

Часть крымских пользователей 31 мая не смогли зайти на российские сервисы Яндекс и Mail.ru, а также в российские соцсети. Доступа лишились крымчане, пользующиеся услугами крымской компании «Телекоммуникационные системы», провайдера «Воля».

Блокировка российских сайтов была «технической неисправностью». Так оправдал сбои подконтрольный Москве замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова Максим Яковлев. Он заявил, что проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. По словам Яковлева, сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма после сбоя решили отказаться от украинского интернет-трафика. Об этом заявил российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. Чиновник уточнил, что крымские провайдеры, которые использовали украинский трафик, уже переключились на российские сети, поэтому вопрос блокирования соцсетей снят.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.