Севастопольцам не дадут попробовать приготовленное на фестивале громадное мороженое

Фестиваль «Мороженое должно быть вкусным» проходит в детском городке «Лукоморье» в аннексированном Севастополе.

В рамках фестиваля мастера-мороженщики 4 июня собираются установить рекорд «Самое большое мороженое России». Попробовать его детям, по словам организаторов, не дадут, а отправят на культурно-патриотический фестиваль «День Исторического бульвара», который будет проходить в тот же день, поскольку оно будет изображать символ Севастополя – памятник затопленным кораблям.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, дети и взрослые были разочарованы намерением организаторов отправить самое большое мороженое на патриотическое мероприятие.

Бесплатным мороженым в этом году зрителей также не угощали. Его готовили на аллее и продавали по 250 рублей (более 80 грн – КР) за порцию.

На центральной аллее организаторы выставили музейные экспонаты, связанные с торговлей мороженым в разные века: западноевропейский велосипед для перевозки мороженого, дореволюционные тележки и советские морозильные лари 50-х годов.

В программе фестиваля также предусмотрен конкурс детских рисунков «Мое любимое мороженое», мастер-классы по приготовлению домашнего мороженого.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».