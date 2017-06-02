Комитет ПАСЕ принял проект резолюции об импичменте президента – Арьев

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента и вице-президента ассамблеи. Об этом сообщил один из участников заседания Бюро ПАСЕ, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

«Регламентный комитет ПАСЕ только что принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президенту, вице-президенту ПАСЕ, а также председателям комитетов и заместителям. Голосование в Ассамблее будет 27 июня. Очень важный шаг для выхода из кризиса, в который ПАСЕ завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Накануне Арьев в комментарии Радіо Свобода сообщил, что также 2 июня будет рассматриваться возможность ограничить право президента ассамблеи, которому выражено недоверие, возглавлять мероприятия в рамках ПАСЕ.

Украинская делегация изначально выступала за отставку Педро Аграмунта, который в марте посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Недоверие действующему президенту выразили четыре из пяти политических групп ПАСЕ. Группа Единой народной партии решит судьбу президентства Аграмунта на голосовании во время очередной встречи ПАСЕ, которая начнется 26 июня.

После критики в свой адрес Аграмунт извинился за поездку. По данным члена украинской делегации в ПАСЕ Ирины Геращенко, 28 апреля Аграмунт намеревался добровольно подать в отставку, однако он этого не сделал.