Власти Крыма утверждают, что количество участников СЭЗ достигло 900

Количество участников «Свободной экономической зоны» в аннексированном Крыму достигло 900, утверждает министр экономического развития подконтрольного России правительства Крыма Андрей Мельников. Как сообщают 2 июня российские СМИ, Мельников на Петербургском международном экономическом форуме назвал крымскую СЭЗ «лучшей с точки зрения налогообложения».

«Это 900 участников, которые заявили уже 100 млрд рублей инвестиций, из них в прошлом году было уже реализовано 12 млрд рублей и создано 9 тысяч рабочих мест», – цитирует крымского министра российское агентство ТАСС.

По мнению Мельникова, без создания «Свободной экономической зоны» ни Крым, ни Севастополь не смогли бы развиваться.

Сообщалось, что назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов планировал выступить на Петербургском международном экономическом форуме, где он был намерен рассказать об инвестиционной политике в условиях санкций.

Экономический форум в российском Санкт-Петербурге проходит с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».