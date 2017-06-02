В Крыму саботируют мониторинг ситуации с птичьим гриппом – Россельхознадзор

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал «непонятной» ситуацию с гриппом птиц в Крыму, поскольку ответственные специалисты на полуострове саботируют отбор проб на это заболевание. Такое заявление Данкверт сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, комментируя ситуацию с птичьим гриппом на контролируемой его ведомством территории, сообщают российские СМИ.

«Я не могу отнести Крым к категории особо опасных, но можно отнести к категории с неопределенным достаточным статусом в силу того, что мы не имеем информации – крымские специалисты не сдавали пробы и саботировали их отбор», – заявил Данкверт.

По его словам, эта ситуация может привести к тому, что Россельхознадзор вернет себе полномочия, переданные Крыму. «В целом ситуация удовлетворительная, мы ее прогнозировали и обращали внимание на то, что все предприятия должны иметь биологическую защиту…», – добавил глава Россельхознадзора.

В конце мая крымский бизнесмен, владелец зоопарков Олег Зубков сообщал, что в сафари-парке «Тайган» проверка ветслужбы изъяла мясо кур, которое было необходимо для корма животных. По словам Зубкова, арестовали мясо из-за того, что на «каждой курице не было какого-то штампика».