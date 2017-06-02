Путин обвинил США в дестабилизации на международной арене

Президент России Владимир Путин резко раскритиковал внешнюю политику США за последние два десятилетия, обвинив в «злоупотреблении властью», что привело к дестабилизации на Ближнем Востоке и всего международного порядка.

Выступая 2 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который модерировала американская журналистка Мегино Келли, Путин обвинил США в осуществлении «грубого и систематического вмешательства в дела России на протяжении многих лет» и в содействии «антиправительственному перевороту в Украине» – так Путин называет события революции достоинства в Украине.

Президент России также раскритиковал НАТО, назвав инструментом внешней политики США. Он заявил, что Россия будет реагировать на приближение «военной инфраструктуры» альянса к границам России.

Путин отрицал любые нарушения со стороны России относительно контактов своего посла с переходной командой президента США Дональда Трампа. Президент России сказал, что он лично не знал о каких-либо переговорах между послом России Сергеем Кисляком и соратниками Трампа, но добавил, что это работа посла – встречаться с людьми и улучшать отношения.

Президент России также отверг обвинения США в том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году, утверждая, что обвинения были попыткой американских демократов обвинить других в своих политических недоработках.

Отношения между США и Россией ухудшились из-за агрессии Москвы в Украине, несогласованности относительно конфликта в Сирии и обвинений о вмешательстве России в выборы в США.