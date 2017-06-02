В России впервые предъявили обвинение по закону об «иностранных агентах»

Российской правозащитнице, председателю общественной организации «Союз «Женщины Дона» Валентине Череватенко предъявили обвинение по закону об «иностранных агентах». Это первое уголовное дело России, возбужденное по подобной статье, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

Как заявила Череватенко изданию «Медиазона», 2 июня ей предъявили обвинение в умышленном уклонении от регистрации «иностранным агентом».

В случае осуждения Череватенко может грозить два года в тюрьме.

Заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев отметил, что единственной причиной преследования Череватенко является ее преданность правозащитной деятельности.

Дело по правозащитнице было возбуждено в июне прошлого года. По версии следствия, фонд «Женщины Дона» занимался «политической деятельностью» и получал иностранное финансирование.

Череватенко отвергает все обвинения в иностранном финансировании своей организации, а также в том, что «Женщины Дона» занимаются политической деятельностью. Правозащитный центр «Мемориал» признал уголовное преследование Череватенко политически мотивированным.