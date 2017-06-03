Следком России: в больнице Севастополя двухлетнему ребенку отказали в медицинской помощи

В Следственном комитете России организовали доследственную проверку по факту неоказания двухлетнему ребенку медицинской помощи в одной из больниц Севастополя.

Как сообщает пресс-служба Следкома, в СМИ Севастополя сотрудники следственного управления выявили информацию о том, что 25 мая местная жительница с ребенком обратилась в детскую поликлинику №1 в связи с тем, что ее сын во время прогулки ударился подбородком и образовалась открытая рана.

По словам мамы ребенка, она обратилась в регистратуру поликлиники с просьбой обработать рану, но медработники ответили, что хирург уже ушел, процедурный кабинет закрыт, при этом не предложив альтернативу в виде других медработников. В итоге, помощь ребенку оказали в соседней аптеке.

По результатам проверки следственных органов будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму будут судить врача, которую обвиняют в причинении смерти пациенту по неосторожности.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров аннексированном Крыму называют низкую оплату труда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».