На админгранице с Крымом сохраняется очередь автомобилей

Возле контрольного пункта «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом по-прежнему наблюдается скопление транспорта. В очереди стоят более ста машин. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Возле КПВВ дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян утверждает, что причиной возникновения новых очередей возле КПВВ «Чонгар» послужили действия российских служб. Об этом он заявил в комментарии Крым.Реалии.

«Продолжает скапливаться транспорт. Проблема возникла из-за того, что россияне на оккупированной территории реконструируют так называемый пункт пропуска напротив КПВВ «Чонгар», – отметил он.

Из-за ремонтных работ на той стороне, по его словам, российские службы пропускают не более 5 машин в час.

Олег Слободян также уточнил, что в районе контрольных пунктов «Каланчак» и «Чаплынка» очередей нет.

С утра в субботу, 3 июня, возле контрольного пункта «Чонгар» украинские пограничники зафиксировали очередь в 100 машин.

Очереди на админгранице с Крымом возникали и в конце апреля.

Комментариев российских пограничников по поводу причин очередей на данный момент нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».