В Санкт-Петербурге прошла акция памяти погибших в местных тюрьмах

В российском Санкт-Петербурге 3 июня в 30-й раз прошла акция в память о расстрелянных и погибших в городских тюрьмах. Несколько десятков человек собрались на Воскресенской набережной, в том месте, где видна тюрьма «Кресты», и спустили на воду цветы. Другая группа возложила цветы у Головкина бастиона Петропавловской крепости, на месте массового захоронения первых жертв советского террора.

По словам участников акции, важно привлекать внимание общества к этому захоронению, пока не отмеченному никаким памятным знаком, в преддверии приближающегося столетия Постановления Совнаркома «О красном терроре».

Один из участников акции, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин отметил, что арест сказывается на психологии и сознании как отдельного человека, так и миллионов людей. По его мнению, помнить о терроре необходимо, поскольку именно сталинский террор во многом сформировал современную российскую нацию.

Участники акции возложили к Соловецкому камню на Троицкой площади и побывали на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь».

Однако провести митинг активистам не разрешили: организаторам – членам петербургского «Мемориала» – его не согласовали из-за того, что в городе проходит Международный экономический форум и идет подготовка к Кубку конфедераций – на это время все массовые акции в городе запрещены.