На Мальте проходят досрочные выборы

На Мальте 3 июня проходят досрочные выборы в парламент на фоне коррупционного скандала вокруг премьер-министра страны Джозефа Муската.

Власти Мальты, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, также сообщили, что стали объектом кибератак, которые, по словам экспертов, осуществляются из России.

По данным опроса общественного мнения, Лейбористская партия Муската может сохранить власть. В то же время, до 30 процентов избирателей еще не определились, как голосовать, что дает шанс на дополнительные голоса националистической партии Мальты под руководством Симона Бусуттила.

Избирательные участки закроются в 23:00 по киевскому времени. Первые результаты ожидают 4 июня.

Мускат объявил о досрочных выборах на фоне прошлогоднего оффшорного скандала с «панамскими документами». Его жену Мишель обвинили в том, что она якобы возглавляла оффшорную кампанию, получала деньги от правящей семьи Азербайджана.

Глава администрации премьера Кот Шембри признал, что имеет собственную, ранее необъявленную компанию, зарегистрированную в Панаме.

В прошлом месяце Мускат заявил, что службы безопасности Мальты были предупреждены о возможном вмешательстве России в местные дела.

Отношения между Россией и Мальтой в последнее время испортились, в основном, после отказа Валетты дать разрешение на дозаправку российских военных кораблей, направляющихся в Сирию.

Источники в мальтийском правительстве заявили, что страна стала объектом усиленных кибератак.