Россельхознадзор не пропустил в Крым по полцентнера сала и мяса

За минувшую неделю инспекторы крымского управления Россельхознадзора не пропустили на территорию аннексированного Крыма с материковой Украины более 180 кг товаров: сала, мяса, яиц и морепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ручной клади и багаже граждан было обнаружено: 48,9 кг сала, 54,3 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 31,4 кг мяса птицы, 18,6 кг свинины, 2,5 кг мяса нутрии, 7,6 кг говядины, 19,6 кг рыбной продукции и морепродуктов, 473 яйца», – сказано в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор на пропустил на полуостров 3 собак и 3 котов из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.

Товары и животных возвратили на территорию материковой Украины, добавили в ведомстве.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».