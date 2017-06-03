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Суд в Крыму обязал керченские власти установить мусорники на кладбищах

Керченское кладбище, архивное фото

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд по иску российской прокуратуры Керчи обязал городскую администрацию обеспечить сбор мусора на территории местных кладбищ. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба подконтрольной России прокуратуры Крыма.

«Установлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм, а именно: отсутствии на территории городских кладбищ «Кировское» и «Опасное» контейнеров для сбора бытовых отходов в специально огражденных площадках. В связи с тем, что указанные нарушения влияют на санитарное и гигиеническое состояние мест захоронения, прокуратура направила исковое заявление в суд о понуждении администрации г. Керчи установить контейнеры на кладбищах», – сказано в сообщении.

Суд обязал российскую администрацию города обеспечить сбор мусора на кладбищах. Реальное исполнение судебного актаконтролирует прокуратура города, добавили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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