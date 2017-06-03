Суд в Крыму обязал керченские власти установить мусорники на кладбищах

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд по иску российской прокуратуры Керчи обязал городскую администрацию обеспечить сбор мусора на территории местных кладбищ. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба подконтрольной России прокуратуры Крыма.

«Установлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм, а именно: отсутствии на территории городских кладбищ «Кировское» и «Опасное» контейнеров для сбора бытовых отходов в специально огражденных площадках. В связи с тем, что указанные нарушения влияют на санитарное и гигиеническое состояние мест захоронения, прокуратура направила исковое заявление в суд о понуждении администрации г. Керчи установить контейнеры на кладбищах», – сказано в сообщении.

Суд обязал российскую администрацию города обеспечить сбор мусора на кладбищах. Реальное исполнение судебного актаконтролирует прокуратура города, добавили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».