В Крыму хотят провести конференцию Южно-российской парламентской ассоциации

Следующая конференция Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) пройдет в аннексированном Крыму. Такое решение приняли на XXVI конференции ЮРПА, которая состоялась в российском Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского парламента.

«В завершение проходившей в Ростове-на-Дону конференции Южно-российской парламентской ассоциации полномочия председателя ЮРПА были переданы спикеру Государственного Совета Крыма (российского парламента Крыма – КР) Владимиру Константинову», – сказано в сообщении.

Южно-российская парламентская ассоциация – организация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Была создана в 2001 году как консультативный совещательный орган для осуществления законосовещательной деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества.

В состав ЮРПА входят парламенты Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Также туда включили подконтрольные Кремлю парламенты аннексированного Крыма и Севастополя. Ассоциированными членами в организации являются парламенты Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании и Абхазии.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ «О Южном федеральном округе», в который включил аннексированный Крым. Таким образом, в России был ликвидирован «Крымский федеральный округ», образованный после аннексии полуострова в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».