Российский певец Бутусов выступит на концерте ко Дню Симферополя

Российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов приехал в Симферополь, где 4 июня должен выступить на праздничном концерте ко Дню города. Он планируют спеть самые известные песни группы «Наутилус Помпилиус», в том числе те, которые не исполнялись многие годы. Об этом музыкант заявил на пресс-конференции накануне концерта в Симферополе.

«Мы эту программу начали готовить к 35-летию «Наутилуса Помпилиуса» и мы взяли в нее все самые известные песни, включая те, которые не исполняли около 20 лет: «Синоптик», «Доктор твоего тела», «Казанова», – отметил Бутусов.

Информации о концерте Бутусова в аннексированном Крыму нет на официальном сайте исполнителя.

День Симферополя 3 и 4 июня отмечают различными мероприятиями. В парке им. Тренева запланированы выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро».

Праздничные мероприятия посвящены 233-летию Симферополя.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Так, российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. По этой же причине въезд в Украину на пять лет запретили российской телеведущей, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».