Симферопольцам ко дню России обещают концерт и фейерверк

В Симферополе на площади Ленина ко дню России 12 июня анонсируют закрытие фестиваля XI «Великое русское слово». Об этом сообщает пресс-служба Симферопольского района аннексированного Крыма

«В программе мероприятия: с 15.00 до 16.00 – молодежная акция на гироскутерах с флажками, скульптурная композиция «Я люблю тебя, Россия»; с 16.00 до 22.00 – концертная программа национально-культурных автономий и творческих коллективов города Симферополя, лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», народных и образцовых коллективов народного творчества Крыма, профессиональных коллективов и солистов Крыма; в 22.00 – праздничный фейерверк», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».