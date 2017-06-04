Бутусов о возможном запрете на въезд в Украину: чему быть, того не миновать

Российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов готов чаще бывать в аннексированном Крыму и регионах соседней России. Так исполнитель прокомментировал вероятный запрет на въезд в Украину из-за посещения аннексированного полуострова, сообщает крымское провластное агенство «Крыминформ».

«Чему быть – того не миновать. Наша русская ментальная обязанность – терпеть и смиряться. Нам есть, куда ездить, у нас страна огромная», – сказал исполнитель.

Музыкант отметил, что регулярно ездит в Крым на протяжении последних 30 лет. «Я 30 лет уже езжу. В первый раз я в 1987 году приехал (в Крым – КР)», – добавил он.

До этого на пресс-конференции в Симферополе Бутусов заявил, что хотел бы провести старость в маленькой хижине рядом с крымскими соснами.

Ранее сообщалось, что Бутусов приехал в Симферополь, чтобы 4 июня выступить на праздничном концерте ко Дню города.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Так, российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. По этой же причине въезд в Украину на пять лет запретили российской телеведущей, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».