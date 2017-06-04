Кортеж с телом кардинала Гузара прибыл в Киев – церковь

Кортеж с телом умершего кардинала Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром прибыл в Киев из Львова, где прощание проходило на протяжении 2-3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской греко-католической церкви.

«Светлой памяти Блаженнейшего Любомира в сопровождении главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава привезли из Львова в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве, где верные и все люди доброй воли смогут отдать последний долг усопшему С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим – двери собора будут открыты круглосуточно и у гроба будут проходить молитвенные бдения», – говорится в сообщении.

В УГКЦ ожидают приезда в собор около 600 священнослужителей из разных епархии Украины и из-за рубежа. «В молитве будет участвовать личный посланник Святейшего отца Франциска архиепископ Цирил Василь, секретарь Конгрегации восточных церквей», – добавили в пресс-службе.

Похоронят Блаженнейшего Любомира в крипте Патриаршего собора 5 июня.

Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. Он возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, позже передал управление церковью Святославу Шевчуку. Гузар был не только проводником греко-католиков Украины и мира, но и выдающимся общественным деятелем и философом.

Во Львове, где родился Любомир Гузар, объявили траур.