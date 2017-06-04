Группа «Крематорий, выступавшая в Крыму, даст концерт в Киеве – журналист

В музыкальном фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве 28 июня-2 июля, собирается выступать группа «Крематорий», которая посещала Крым после его аннексии Россией в 2014 году. Об этом 4 июня на своей странице в Фейсбуке написал журналист Айдер Муждабаев.

«Вот еще забыли хорошего российского музыканта позвать на Atlas weekend. Передайте организаторам, пусть позвонят срочно. А то вдруг другой завоеватель Крыма, Армен Григорян с «Крематория», по каким-то причинам не приедет», – написал Муждабаев и опубликовал видео с российским музыкантом Вячеславом Бутусовым, который планирует выступить в Крыму 4 июня.

На официальном сайте Atlas Weekend также есть подтверждение участия группы «Крематорий» в рамках мероприятия.

Группа «Крематорий» неоднократно выступала в Крыму после аннексии полуострова Россией. Видео выступлений группы в Крыму, датированные 2015 годом, опубликованы в YouTube.

В 2016 году в интервью изданию Colta лидер группы Армен Григорян признался, что после аннексии Крыма «Крематорий» выступали в Крыму.

«Я пытаюсь объяснить всем, что имеет смысл съездить выступить в Севастополь (что мы и сделали), а потом поехать на Украину», – заявил Григорян.

Украинские правоохранители данную информацию пока не комментировали.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Так, российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. По этой же причине въезд в Украину на пять лет запретили российской телеведущей, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.