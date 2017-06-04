Италия: около 600 футбольных болельщиков пострадали во время давки в Турине

Сотни людей получили ранения в результате давки в северном итальянском городе Турин. Об этом 4 июня сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что инцидент произошел 3 июня после того, как тысячи футбольных фанатов посмотрели трансляцию матча финала Лиги Чемпионов между местным клубом «Ювентус» и испанской командой «Реал Мадрид».

За десять минут до конца матча толпа начала уходить из центра Турина, придавливая людей к барьерам.

Итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что более 600 человек получили ранения.

Как сообщает портал Football Italia, по меньшей мере пятеро пострадавших, в том числе четырехлетний ребенок, находятся в критическом состоянии.