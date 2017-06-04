На админгранице с Крымом украинские пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти на территорию материковой Украины шпионское устройство. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера на контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» с территории оккупированного полуострова на автомобиле «ВАЗ» прибыл 27-летний гражданин Украины, житель Николаева. Во время осмотра транспортного средства пограничники Херсонского отряда в двери автомобиля обнаружили специальное техническое средство для негласного получения информации в виде авторучки», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которые устройство изъяли.

«Гражданина привлекли к административной ответственности по статье 195-5 КУоАП «Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации», – добавили пограничники.

Накануне Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании во время паспортного контроля в аэропорту «Киев» мужчины, который находится в международном розыске.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».