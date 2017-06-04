На Ай-Петри намерены снести недвижимость украинских олигархов

На плато Ай-Петри в Крыму российские власти намерены снести недвижимость украинских олигархов. Об этом агентству «РИА Новости» заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек.

«Украинские олигархи и чиновники пытаются сохранить свою недвижимость в заповеднике Ай-Петри любой ценной. Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма», – заявил Бальбек.

По его словам, после того, как на плато закончат демонтаж торговых площадок, «настанет черед элитного городка».

22 мая на Ай-Петри начали снос строений, которые расположены на плато. По информации крымских СМИ, владельцы торговых точек начали добровольно демонтировать свои объекты: рабочие выносят мебель из трех кафе, дальше начнется разбор конструкций.

30 марта в подконтрольной Кремлю администрации Ялты сообщили, что в настоящее время разрабатываются несколько проектов реконструкции плато Ай-Петри.

Согласно распоряжению подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Аксенов требует его полностью очистить от строений.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.