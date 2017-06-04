Госпогранслужба Украины: очередь на «Чонгаре» уменьшилась

В течении дня в воскресенье, 4 июня, возле контрольного пункта «Чонгар» на админгранице с Крымом украинские пограничники фиксируют уменьшение автомобильной очереди. Об этом Крым.Реалии рассказал пресс-секретарь Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

По его информации, если с утра в очереди насчитывалось около сорока автомобилей, то к полудню возле КПВВ ожидают 25 машин.

Данную ситуацию он связывает с еще большим уменьшением пассажиро-транспортного потока в Крым.

«Мы фиксируем снижение пассажиро-транспортного потока через админграницу, сравнительно с прошлым и позапрошлым годом», – отметил представитель Госпогранслужбы.

Кроме того, помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов в комментарии Крым.Реалии заявил, что в районе контрольных пунктов «Каланчак» и «Чаплынка» очередей также нет.

Как сообщалось, 3 июня возле КПВВ «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак» начали образовываться автомобильные очереди.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».