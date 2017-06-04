В Феодосии возобновили работы по прокладке канализационного коллектора

В Феодосии возобновили работы по ремонту канализационного коллектора, начатого в сентябре 2016 года. Об этом 4 июня сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В апреле сообщалось, что ремонт на набережной пришлось приостановить из-за того, что работы не согласовали с руководством железной дороги, так как по проекту труба должна пройти под переездом. В то же время крымские СМИ сообщали, что у подрядчиков закончились деньги, выделенные на ремонт.

Подконтрольный Кремлю глава феодосийского подразделения предприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш заявлял, что коллектор восстановят к лету 2017 года.

Осенью прошлого года местные жители выступили против прокладки коллектора через местный парк. Их возмутило то, что ремонтные работы повредят корни деревьев. Тогда сообщалось, что большая часть набережной в Феодосии разрыта, а траншеи с трубами стали местом для прогулок детей.

Крымские власти прокладывают новый коллектор рядом со старым. На проект по прокладке коллектора протяженностью свыше 4 км было выделено 127,5 млн рублей (более 2 миллионов долларов).