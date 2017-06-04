Тереза Мэй: последние нападения в Британии не связаны между собой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что последние нападения в Великобритании не связаны между собой, но вдохновлялись одной идеологией. Об этом 4 июня сообщает Радіо Свобода.

«Эти нападения связаны между собой злой идеологией, то есть извращением ислама и извращением правды», – заявила Тереза Мэй.

В результате нападения в центре Лондона погибли по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения. По версии силовиков, вечером 3 июня подозреваемые на грузовике въехали в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Силовики убили трех нападающих. Полиция квалифицировала нападение как террористический акт.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Это был третий теракт в Великобритании с конца марта после аналогичного нападения 22 марта возле парламента на Вестминстерском мосту, а также взрыва на концерте в Манчестере 22 мая, в результате которого 22 человека погибли и ответственность за который взяла группировка «Исламское государство».