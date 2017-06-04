Суд в Крыму продолжит рассмотрение дела журналиста Семены с понедельника

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя в понедельник, 5 июня, продолжит рассмотрение дела крымского журналиста Николая Семены. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«В Железнодорожном районном суде Симферополя продлится очередное заседание по делу журналиста Николая Семены, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России за статью о блокаде полуострова», – написал Смедляев.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.