Симферопольцы устроили гонки по Салгиру на каяках и матрацах

Ко дню основания Симферополя 4 июня в городе прошли гонки по Салгиру. Как средства передвижения по реке горожане выбрали лодки, каяки, матрацы и надувные круги. В соревновании приняли участие несколько десятков человек, сообщает «Крымское информационное агентство».

В то же время в парке имени Гагарина прошли открытые городские соревнования «II Симферопольская регата».

День Симферополя 3 и 4 июня отмечают различными мероприятиями. В парке им. Тренева запланированы выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро». Накануне сообщалось, что ко Дню города в Симферополе выступит российский певец Вячеслав Бутусов.