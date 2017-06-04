В Симферополе в честь Дня города прошла регата

В Симферополе, в парке имени Гагарина, 4 июня прошли открытые городские соревнования «II Симферопольская регата», приуроченные к празднованию Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

В ведомстве отметили, что «в соревнованиях приняли участие 9 команд, представлявших коллективы предприятий, организаций и учреждений различных сфер деятельности города Симферополя».

«Команды соревновались в перетягивании каната на лодках каноэ САВА, а также в комбинированной эстафете. Победу одержала команда Крымского республиканского отделения «Опора России». На другой площадке парка жители города могли проверить свои силы в ходьбе на канатах», – отметили в пресс-службе.

День Симферополя 3 и 4 июня отмечают различными мероприятиями. В парке им. Тренева запланированы выставки рисунков, комнатных цветов и декоративных растений, мастер-классы для детей и молодежи по рисованию и графике, а также танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро». Накануне сообщалось, что ко Дню города в Симферополе выступит российский певец Вячеслав Бутусов