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Фотогалереи

В Симферополе прошли гонки на каяках и матрасах по реке Салгир (фотогалерея)

В Симферополе 4 июня ко Дню города устроили гонки на каяках и матрасах. Горожане спускалась вниз по реке Салгир. Для этого из Симферопольского водохранилища специально спустили воду.
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