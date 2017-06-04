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Фотогалереи
В Симферополе прошли гонки на каяках и матрасах по реке Салгир (фотогалерея)
04 Июнь 2017, 16:31
Крым. Реалии
В Симферополе 4 июня ко Дню города устроили гонки на каяках и матрасах. Горожане спускалась вниз по реке Салгир. Для этого из Симферопольского водохранилища специально спустили воду.
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