Российский глава Симферополя провел экскурсию для певца Бутусова

Глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадий Бахарев провел российскому певцу Вячеславу Бутусову экскурсию по городу. Об этом сообщили в пресс-службе российской администрации Симферополя.

«В частности, Бахарев показал артисту главные достопримечательности города, среди которых: памятник «Вежливым людям», «Сквер Победы», памятник «Народному ополчению всех времен», а также памятник «Екатерине II» в Екатерининском саду», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что Вячеслав Бутусов прошел по улице Пушкина и Карла Маркса, а также посетил набережную реки Салгир.

«Легендарный музыкант обратил особое внимание на архитектуру Симферополя и подчеркнул, что город имеет перспективы дальнейшего развития не только в историческом, но и в архитектурном плане», – добавили в российской администрации Симферополя.

Видео экскурсии опубликовал крымский провластный ресурс «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что Бутусов приехал в Симферополь, чтобы 4 июня выступить на праздничном концерте ко Дню города. Он заявил, что готов чаще бывать в аннексированном Крыму и регионах соседней России. Так исполнитель прокомментировал вероятный запрет на въезд в Украину из-за посещения аннексированного полуострова.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Так, российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. По этой же причине въезд в Украину на пять лет запретили российской телеведущей, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.