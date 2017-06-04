Россия: в Тверской области застрелены 9 человек

В России в Тверской области в результате стрельбы погибли девять человек – четыре женщины и пятеро мужчин. По данным Следственного комитета России, убийство произошло в результате бытового конфликта.

«В ночное время житель Москвы, 1972 года, распивал спиртные напитки в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, потом, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего погибли 9 человек», – говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Ранее сообщалось о восьми жертвах стрельбы, произошедшей в российском поселке Редкино Тверской области.

В Следственном комитете России сообщают, что нападающего задержали.