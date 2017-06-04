Кремль назвал дату «прямой линии» с Путиным

«Прямая линия» с российским президентом Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени, сообщается на сайте Кремля.

«Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение», – говорится в сообщении.

Телемарафон Владимира Путина в России проводится с 2001 года. Сначала это мероприятие в России проходило в конце года, но с 2011-го его перенесли на апрель. В этом году официальный представитель Кремля сообщил о переносе мероприятия, сославшись на рабочий график главы российского государства.

14 апреля 2016 года Путин ответил на вопросы россиян в эфире традиционной 14-й «прямой линии». В этот раз российский президент отвечал на вопросы 3 часа 40 минут. В ходе общения он объявил о запуске третьей цепи энергомоста из Кубани в аннексированный Крым. Больше о судьбе полуострова российский президент не рассказывал, что дало экспертам основание говорить: тема Крыма Путину надоела.

«Прямая линия» и ежегодная пресс-конференция – главные публичные мероприятия для российского президента. Рекорд «Прямой линии» был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В 2015 году его общение с россиянами длилось почти 4 часа.