Адвокат Фейгин о «деле Умерова»: это будет впечатляющий процесс

Российский адвокат Марк Фейгин намерен представлять интересы одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова в подконтрольном Кремлю суде Крыма. Адвокат сообщил в Фейсбуке, что «в самые ближайшие дни» он отправляется в Крым.

«Это будет впечатляющий и надо-о-о-о-лго запоминающийся процесс!» – добавил адвокат.

Предыдущее предварительное судебное заседание по «делу Умерова» состоялось 31 мая. Тогда суд отказал Умерову в переносе даты предварительного заседания в связи с отсутствием одного из адвокатов – Эмиля Курбединова. Также не имел возможности войти в дело адвокат Марк Фейгин. Следующее судебное заседание назначено на 7 июня.

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Согласно сведениям, подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда, уголовное дело в отношении Ильми Умерова по статье 280.1 Уголовного кодекса России, было передано для изучения судье Андрею Кулишову.

По информации сайта «Миротворец», Андрей Кулишов разыскивается правоохранительными органами Украины за нарушение присяги судьи и подозревается по статье 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена»).

При этом в списке уволенных крымских судей Высшим советом правосудия Украины, судья Андрей Кулишов не значится.