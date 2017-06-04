В «Артеке» намерены открыть Центр экологического образования

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской 4 июня сообщил о намерении открыть в крымском лагере «Артек» Центр экологического образования, его поддержал и подконтрольный Кремлю директор лагеря Алексей Каспржак.

«Мы запланировали сделать в «Артеке» центр экологического образования, чтобы у нас это было не только в Год экологии, а на постоянной основе, в режиме, когда отсюда выйдет много экологически ориентированных граждан нашей страны», – цитирует Донского ТАСС.

Он добавил, что центр создается при партнерском участии МГУ им. М. В. Ломоносова и Никитского ботанического сада.

«У нас очень сильная группа, думаю, все получится. Мы хотим сделать так, чтобы с помощью разных системных образовательных модулей перестроить учебные программы так, чтобы они заинтересовывали», – пояснил директор «Артека».

В «Артеке» во второй раз проводится экологическая смена.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.