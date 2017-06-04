Минкурортов Крыма признает сокращение турпотока на полуостров

С начала 2017 года по май текущего года в Крыму отдохнуло 807, 6 тысяч туристов, это на 0,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Такие данные публикует ТАСС со ссылкой на информацию подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма Крыма.

По этим данным, больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 56% от общего количества отдыхающих. Западное побережье Крыма приняло 16% туристов, Восточное – 12%.

«Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 28,5%, в мае – 33,2%», – уточнили в российском ведомстве полуострова.

Подконтрольный Кремлю министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий ранее заявлял, что на майские праздники полуостров посетили около 162 тысяч туристов, что якобы на 30 тысяч больше, чем в прошлом. В прошлом году аннексированный Крым посетило 5,5 миллионов туристов, что якобы значительно превысило показатели 2015 года. Такое заявление Сергей Стрельбицкий сделал в начале января 2017 года.

По данным экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, в общей сложности в 2015-2016 годах аннексированный Крым принял 1,5 млн и 1,6 млн туристов соответственно.

Эксперты считают, что крымские чиновники в разы завышают количество туристов.