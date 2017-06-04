Великобритания: среди жертв атаки в Лондоне есть граждане Канады и Франции

Среди семи погибших в результате атаки в Лондоне 3 июня есть граждане Канады и Франции. Информацию о погибшем гражданине Канады подтвердили в правительстве этой страны, о погибшем французе сообщил МИД Франции.

Кроме того, есть данные о том, что среди раненых есть граждане Германии, Испании. Официальной информации в Скотланд-Ярде о гражданстве всех пострадавших пока не предоставляют.

Консульская служба МИД Украины утром воскресенье сообщала, что украинцев среди пострадавших нет.

3 июня во центре Лондона грузовик въехал в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем в соседнем районе «Боро Маркет» совершено нападение с ножами на людей в ресторанах. Полиция застрелила всех трех злоумышленников. Во время стрельбы был случайно ранен и один прохожий, но его ранения не являются тяжелыми. По последним данным, 7 человек погибли, 36 человек с различными травмами сейчас в больницах, двадцать один в критическом состоянии. Полиция арестовала 12 человек после нападения.

Нападение квалифицировано как террористический акт. Мировые лидеры осудили атаку, за которую до сих пор никто на себя ответственность не взял.