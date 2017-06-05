Пакистан: убийство студента из-за «богохульства» планировалось заранее

Следователи Пакистана сообщили 4 июня, что убийство студента Машала Хана 13 апреля из-за его взглядов планировалось заранее. В отчете говорится, что студенты, которые совершили убийство, планировали его за месяц. Кроме того, следственная группа выяснила, что никаких доказательств «богохульства» в высказываниях Хана нет.

Сообщается, что некоторые студенты считали Хана своим «политическим» соперником в Федерации студентов Пахтонив, студенческом крыле «Национальной партии Авами». Хана, который был членом федерации, считали там «звездой», говорится в докладе следователей.

Кроме того, как указано в документе, некоторые преподаватели оказывали давление на студентов, чтобы поддержать утверждение о «богохульстве» Хана. Юноша ранее местным СМИ жаловался на рост платы за обучение и низкую производительность среди сотрудников факультета.

Следователи сообщили, что 57-лицам, в том числе 12-ти сотрудникам университета, предъявлены обвинения в этом деле.

Ожидается, что отчет следствия будет предоставлен Верховному суду на следующей неделе.

13 апреля группа студентов университета имени Абдул-Вали Хана в консервативном северо-западном городе Мардан побила 23-летнего журналиста студента Машала Хана до смерти в университетских помещениях, обвинив его в распространении сообщений «кощунственного содержания».

На видеозаписи нападения было видно, как Хан лежит на полу в окружении людей, которые били его деревянными досками.

Богохульство является чрезвычайно чувствительным обвинением в консервативном мусульманском Пакистане и может угрожать смертной казнью. Даже непроверенные утверждения могут привести к самосуду и насилию.

По меньшей мере 65 человек были убиты в Пакистане самосудами из-за кощунственных утверждений с 1990 года.