В Судаке специалисты местного отделения ветеринарии совместно с российскими полицейскими провели рейд по ликвидации мест стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю комитета ветеринарии Крыма.

«В ходе проведенных мероприятий выявлен случай реализации молочной продукции без сопроводительных ветеринарных документов в количестве 12,5 килограмм. В результате составлен один протокол об административном правонарушении. Продукция изъята из оборота и уничтожена в биотермической яме», – отметили в ведомстве.

В конце мая в Симферополе прошел масштабный рейд по борьбе со стихийной торговлей. Во время мероприятия были «зачищены» Центральный рынок города и подземные переходы в районе Куйбышевского рынка и улицы Бородина».

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.