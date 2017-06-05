В Bellingcat обнаружили новые подробности трагедии самолета МН17 на Донбассе

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, где приводятся новые доказательства того, что «Бук», которым был сбит самолет МН17 на Донбассе, является российским. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Команде Bellingcat удалось обнаружить «недостающее звено» – фотографию, на которой видна маркировка негабаритного груза на «Буке 332». На фотографии, снятой русским механиком, вероятно, весной 2013 года, видно «Бук 332» с той же белой транспортной маркировкой, которую было видно на нем в Украине незадолго до и вскоре после сбивания MH17. Эта фотография «Бука 332», на которой полностью видно бортовой номер, а также маркировку негабаритного груза – последняя по времени съемки из обнаруженных нами», – рассказали исследователи.

По их данным, фотография российского механика была снята в техпарке 53-й зенитно-ракетной бригады России, «что можно установить по еще одной фотографии, снятой там же и загруженной курсантом в августе 2014 года».

«Эта фотография имеет геотег в техпарке 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском. Достоверность геотега подтверждается сравнением элементов фотографии со спутниковым снимком», – говорится в сообщении.

В Bellingcat сообщили, что доклад с настоящими именами и незаретушованными фотографиями передали международной Совместной следственной группе, расследующей катастрофу MH17.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 году. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских боевиков. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».