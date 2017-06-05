Более миллиона мальков осетра намерены выпустить в водоемы по экопрограмме Крымского моста

Около 1,5 миллиона мальков русского осетра выпустят в естественную среду по экопрограмме Керченского моста. Об этом 5 июня сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«До конца 2019 года в водоемы Кубани будет выпущено 1,5 млн мальков русского осетра. Данная работа разделена на три этапа. "Первый выпуск молоди в реку Кубань - это 500 тыс. штук - запланирован до конца июня 2017 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что программа экологического сопровождения проекта Керченского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.